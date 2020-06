Există protecție împotriva COVID-19 dacă am fost răciți? Unii cercetători iau în calcul ipoteza unei imunități încrucișate cu alte coronavirusuri Exista patru coronavirusuri de care știm ca provoaca raceli obișnuite. Sunt unele voci in comunitatea științifica care susțin ca imbolnavirea recenta cu o raceala ar putea oferi o oarecare imunitate impotriva SARS-CoV-2. Deocamdata insa, astfel de afirmații sunt inca de domeniul speculației, dar este o ipoteza demna de studiat cu implicații majore pentru evoluția pandemiei in viitor. Cei mai mulți cercetatori par acum convinși ca nu toata lumea este la fel de sensibila la o infecție cu COVID-19. Deși nu exista dovezi empirice in acest sens, este posibil ca unele persoane sa fie mai puțin vulnerabile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

