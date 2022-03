Există posibilitatea INTERZICERII exporturilor de grâu? O diferenta mare de pret a fost semnalata ieri (03.03.2022) intre ofertele de grau din Bulgaria si graul romanesc. Aceasta reactie a traderilor a aparut ca urmare a zvonurile privind o posibila limitare sau interzicere a exporturilor de grau pentru a compensa lipsa de aprovizionare din Ucraina și Rusia. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

