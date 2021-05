Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat, luni, ca Guvernul a creat posibilitatea organizarii de evenimente sportive pilot cu spectatori, cu o participare de 50% de persoane vaccinate sau care au un test PCR ori test rapid negativ la coronavirus, un astfel de eveniment putand sa fie finala Cupei Romaniei la…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat luni seara, 10 mai, la Digi24, ca participantii la evenimentele-pilot, care vor fi organizate de Ministerul Culturii si Ministerul Sportului, vor fi verificați daca au fost vaccinați sau nu anti-COVID-19 in baza codului numeric personal.Barna a precizat ca Ministerul…

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat, luni, ca Guvernul a agreat posibilitatea organizarii de evenimente sportive pilot cu spectatori, insa cu conditia ca acestia sa fie vaccinati sau sa prezinte rezultatul unui test de coronavirus negativ.

- Vicepremierul Dan Barna a anunțat luni seara ca primul eveniment-pilot din sport la care se va permite, in anumite condiții, accesul spectatorilor ar putea fi finala Cupei Romaniei, din 22 mai. Vicepremierul Dan Barna a amintit ca Guvernul a aprobat luni prelungirea starii de alerta, precum…

- Ministrul Economiei propune noi relaxari ale masurilor anti-coronavirus. Printre posibilitatea redeschiderii piscinelor interioare, petrecerilor, eliminarea limitarii de 30% in baruri și restaurante, se regasește și renunțarea la purtatul maștii de protecție in aer liber in zonele cu grad mare de vaccinare.

- In sud-vestul statului indian Goa, una din doua persoane testate este pozitiva cu COVID-19. Statul are cea mai mare rata de pozitivitate la nivel național, in timp ce spitalele nu mai au oxigen pentru pacienți, iar India se prabușește sub criza COVID, relateaza CNN . Vineri, Goa a atins o noua rata…

- Pana sambata seara, la ora 20:00, fusesera vaccinate aproape 3.200 de persoane, in cadrul maratonului de la Timisoara.Medicul Valeriu Gheorghita declara ca evenimente similare celui de la Timisoara, unde zilele acestea are loc un maraton al vaccinarii, vor fi organizate si in alte orase, el aratand…

- Prim-ministrul Florin Cițu a anunțat vineri ca romanii ar putea renunța la purtarea maștii in spații publice in momentul in care se atinge pragul de 10 milioane de persoane imunizate. Intr-o postare publicata pe Facebook, prim-ministrul a anunțat ca pragul de 10 milioane de persoane vaccinate ar putea…