- UPDATE, ora 14:00 – La racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iasi s-au inchinat, pana acum, aproximativ 32 de mii de credinciosi. Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Constantin Sturzu, a declarat ca, din cauza masurilor de protecție anti-Covid, adoptate de autoritați,…

- Reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei recunosc ca exista pelerini care isi dau jos masca de protectie cand saruta racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, insa este vorba despre un act de credinta, iar preotii nu pot interveni in relatia omului cu Dumezeu si sfintii lui, relateaza News.ro,…

- 16.000 de persoane au trecut deja prin fața raclei cu moastele Sfintei Parascheva in cadrul pelerinajului de la Iași. Reprezentanții bisericii solicita derogare pentru credincioșii care vin la pelerinaj fara certificat verde. De la inceputul pelerinajului aproximativ 16.000 de persoane au trecut pe…

- Racla cu moastele Sfintei Parascheva a fost scoasa din Catedrala Mitropolitana si asezata vineri dimineata in baldachinul din Curtea Mitropolitana, spre inchinarea pelerinilor care in aceasta perioada vin la Iasi cu prilejul praznuirii hramului acesteia, care este pe 14 octombrie.

- Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei (MMB), preotul Constantin Sturzu, a anuntat, miercuri, ca racla cu moastele Sfintei Cuvioasei Parascheva va fi scoasa din Catedrala Mitropolitana in cursul diminetii de vineri, dupa care va fi depusa intr-un baldachin special amenajat pentru…

- Reprezentanții Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au anuntat ca pelerinii vor purta masca la coada de la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. In schimb, ei pot saruta plexiglasul raclei, care va fi curațat periodic, și sa-și asume oamenii riscul, mai precizeaza Mitropolia. Oamenii vor fi distantati…

- Racla cu moastele Cuvioasei Parascheva va fi scoasa vineri din Catedrala Mitropolitana din Iasi, in cadrul unei procesiuni si va fi depusa in curtea lacasului de cult, intr-un baldachin, urmand sa ramana acolo pana in 15 octombrie. Pentru a se evita aglomerarea pelerinilor, in plin val 4 al pandemiei,…

- Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au transmis un mesaj inainte de marșul LGBT programat vineri, la Iași. Chipul pacatului contra firii se propaga pe strazi, iar in fața pacatului raspunsul este pocaința, susțin ierarhii. Reprezentanții bisericii spun ca „au luat act cu adanca durere ca…