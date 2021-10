„Există o criză de oxigen în România”, anunță Raed Arafat. Care este soluția de avarie pentru spitale Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat, intr-un comunicat de presa, ca Romania se confrunta cu o criza de oxigen, deoarece „sunt doar doua firme mari si una mai mica ce livreaza oxigen in tara”. In acest timp, spitalele, copleșite de numarul de bolnavi, sunt indrumate sa foloseasca oxigen tehnic, de o concentrație mai mica decat cel medicinal. Toate firmele care livreaza oxigen „au avut probleme din cauza cererii mari”, a precizat Raed Arafat, intr-o declarație transmisa jurnaliștilor, dupa ce managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Oași a anunțat ca exista… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

