Există o alternativă la sinucidere? Unul din 100 de decese la nivel mondial reprezinta rezultatul sinuciderii. Aceasta e o problema care poate sa ne afecteze pe fiecare dintre noi. Fiecare sinucidere este devastatoare si are un impact profund asupra celor din jur. Cu toate acestea, prin cresterea gradului de constientizare, reducerea stigmatizarii in jurul sinuciderii si prin incurajarea actiunilor de informare, putem reduce cazurile de sinucidere in intreaga lume. Daca nu știați, aceasta zi este dedicata prevenirii suicidului si a comportamentului suicidar, potrivit site-ului Asociatiei Internationale pentru Prevenirea Suicidului, … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

