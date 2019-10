Stiri pe aceeasi tema

- Circulația feroviara este oprita pe magistrala 200, in zona localitații Marșa, județul Sibiu, dupa ce un tren marfar a lovit un camion, iar locomotiva a deraiat, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca circulația feroviara este oprita pe…

- În studioul "România 2019", înființat, de data aceasta la Brașov, susținatorii candidaților la prezidențiale au dezbatut șansele acestora de a accede în turul 1 al alegerilor.

- Cristina Neagu (31 de ani) are șanse mici sa participe la Campionatul Mondial de Handbal feminin din Japonia, anunța selecționerul Tomas Ryde (59 de ani). Mondialul din Japonia se va desfasura in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie. Romania face parte din grupa C, alaturi de Spania, Ungaria, Muntenegru,…

- Paul Surugiu - Fuego a rememorat, in direct la Romania TV, ultima intalnire pe care a avut-o cu marea actrita Tamara Buciuceanu-Botez. "E un soc pentru mine. De fiecare data cand mergeam la ea incercam sa-i alin tristetile si ii duceam lucruri frumoase. Iubea mancarurile basarabene. Si, de fiecare…

- Omul de afaceri Stefan Mandachi, cunoscut pentru faptul ca a construit, simbolic, singurul metru de autostrada din Moldova, a tras un nou semnal de alarma cu privire la starea infrastructurii rutiere din Romania.

- Luna iulie 2019 a consemnat o crestere semnificativa, fata de iulie 2018, a numarului de turisti straini care au ales ca destinatie Romania. Dintre acestia, putini au ales sa viziteze litoralul si Delta Dunarii.

- Mii de elevi cu rezultate bune la invatatura concureaza in fiecare vara pentru locurile in facultatile de medicina din Romania. Multi dintre ei depun eforturi uriase in pregatirea examenelor de admitere, iar pentru a avea succes isi depun candidatura la mai multe universitati.

- Cu ajutorul unei firme din București, de recrutare a forței de munca, ce are punct de lucru in Brașov , Mihai Fudulache, administrator al unei societați comerciale aflata intr-o continua ascensiune, a reușit un lucru inedit pentru meleagurile trotușene. Astfel, el a incadrat 18 muncitori din Vietnam,…