Există cu adevărat infinitul? Universul nostru pare sa fie condus de un set finit de legi, dar vorbim de multe ori despre lucruri care dureaza o eternitate. „Infinitul" este o idee ciudata. Dar este esentiala daca doriti sa intelegeti concepte din filozofie si matematica. Iata de ce. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

