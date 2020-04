Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari creșteri ale valorilor, in saptamana 6-10 aprilie, au fost inregistrate, la Bursa de Valori București (BVB), de acțiunile companiilor Oil Terminal (40%), IAR Brașov (26,2%) și Sphera Franchise...

- Statele Unite ale Americii devin noul epicentru al pandemiei si au acum mai multe cazuri de coronavirus confirmate decat orice alta țara, cu peste 85.500 de teste pozitive, potrivit BBC . Conform ultimelor cifre colectate de Universitatea Johns Hopkins, SUA au depașit China (81.782 cazuri) și Italia…

- Bursa de la New York a deschis sedinta de joi in scadere puternica, in contextul in care masurile de urgenta adoptate nu i-au convins pe investitori ca o recesiune globala poate fi evitata, transmite Reuters, citata de Agerpres.In jurul orei 13:50 GMT, indicele Dow Jones Industrial Average…

- Indicatorul de volatilitate VIX, sau indicele fricii, a inregistrat o creștere de 43% pana la 86,69 procente, luni, in timp ce panica legata de raspandirea cu repeziciune a noului coronavirus a inceput sa-și faca tot mai mult simțita prezența pe Wall Street.Modul in care au evoluat lucrurile la inceputul…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca salvarea de vieti in timpul pandemiei de coronavirus este mai importanta decat cotatiile indiciilor bursieri, in contextul in care multi dintre acestia s-au prabusit la bursa din New York, relateaza DPA. "Nu vreau ca oamenii sa moara. Asa sunt…

- Reuters: OMV Petrom vinde campurile de petrol din Kazahstan, singurele active pe care compania romaneasca le deține peste hotare Compania romaneasca OMV Petrom a demarat procesul de vanzare a campurilor sale de petrol si gaze din Kazahstan, singurele sale active de peste hotare, potrivit documentelor…

- OMV Petrom este operatorul a patru zacaminte onshore de titei aflate in productie: Tasbulat, Turkmenoi, Aktas si Komsomolskoye. Toate sunt situate in regiunea Mangistau din vestul Kazahstan-ului, in apropierea Marii Caspice.Potrivit Reuters, OMV Petrom, companie controlata de grupul austriac…