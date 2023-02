Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene ucrainene, Iurii Ihnat, a reluat afirmația generalului Valeri Zalujnii, potrivit careia doua rachete rusești lansate spre Ucraina au traversat vineri, 10 februarie, spațiul aerian al Romaniei, stat membru NATO, scrie The Kyiv Independent . Ministerul roman al…

- Departamentul de Stat al SUA au transmis ca „nu au niciun indiciu” cu privire la o amenintare militara directa din partea Rusiei la adresa Romaniei sau Republicii Moldova, potrivit unei declarații facute de purtatorul de cuvant adjunct al Departamentul de Stat, Vedant Patel, potrivit Reuters, citat…

- UPDATE Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi, la summitul Consiliului European, ca a aflat despre un presupus plan al serviciilor secrete ruse de „distrugere” a Republicii Moldova, precizand ca a informat-o despre situatie pe Maia Sandu, presedintele moldovean. Prezent la summitul…

- Aflat in vizita la Londra, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut miercuri, 8 februarie, un discurs in fața Parlamentului britanic, in care a spus ca „libertatea va triumfa”, iar victoria Ucrainei in fața Rusiei va aduce schimbarea „de care lumea are nevoie de mult timp”, transmit Reuters…

- Potrivit lui Andrei Klimov, președintele Republicii Moldova risca sa repete ”politica sinucigașa” a liderului ucrainean Volodimir Zelenski. „Aceasta doamna are 50 de ani. Inseamna ca a trait in URSS pana la 20 de ani. Ar trebui sa cunosc istoria noastra comuna și ca nu ar trebui sa increada Occidentului…

- Un oficial de la Moscova amenința Chișinaul cu ”repetarea scenariului ucrainean”. Și vorbește și despre Romania. Declarațiile vin din partea senatorului rus Andrei Klimov ca reacție la afirmațiile președintelui Maia Sandu cu privire la o eventuala renunțare la neutralitate și apropiere de NATO, relateaza…

- "Salut cea de-a treia declaratie comuna privind cooperarea UE-NATO. Romania sustine cu tarie consolidarea securitatii si prosperitatii spatiului euro-atlantic, pe baza complementaritatii UE-NATO si a unei viziuni comune pentru un viitor pasnic", a scris seful statului in mesajul postat pe Twitter.REamintim…

- Federatia Rusa ar avea in plan sa invadeze si Republica Moldova la inceputul anului 2023, iar punerea in aplicare a scenariului depinde de evolutiile razboiului din Ucraina, a declarat luni directorul Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) din Moldova, Alexandru Musteața, intr-un interviu pentru…