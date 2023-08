Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile la cazare au scazut cu pana la 20%, ajungand la nivelul celor de la inceputul lunii iunie.Cele mai bune oferte sunt prin agențiile de turism, pentru cei care rezerva un sejur de minimum trei zile pe litoral. In stațiunea Mamaia, care are și cele mai multe locuri de cazare, prețurile la un…

- ”Jumatatea lunii august reprezinta cea mai aglomerata perioada din sezonul estival pe litoralul autohton, dat fiind ca pentru multi romani aceasta este perioada traditionala de concedii. In plus, faptul ca zilele de luni si marti, 14 – 15 august, au fost declarate nelucratoare ca urmare a sarbatorii…

- Candva un punct de atracție al litoralului romanesc, Satul de Vacanța a devenit un loc hulit de turiști și de constanțeni deopotriva. Paraul care face legatura dintre Siutghiol și Lacul Tabacariei era candva animat de barci și hidrobiciclete, dar acum nu mai ofera decat un peisaj de nedescris și muzica…

- Daca la inceput de sezon prețurile pe litoral erau, cat de cat, acceptabile, in plin sezon estival, acestea au explodat. Fara 1.250 de lei pe noapte, pentru doua persoane, nu gasești cazare. Preturile variaza in functie de destinatie, bineinteles, insa, potrivit datelor Travelminit.ro, intervalele de…

- Preturile variaza in functie de destinatie, bineinteles, insa, potrivit datelor Travelminit.ro, intervalele de pret variaza intre 280 de lei si 1250 de lei/noapte pentru 2 persoane pe litoral, intre 200 si 500 de lei/noapte pentru 2 persoane la munte, intre 220 si 859 de lei in statiunile balneare si…

- Ca și in anii trecuți, cea mai cautata stațiune este Mamaia, urmata de Eforie Nord și Vama Veche. Cu toate acestea, sunt mai multe rezervari și la hotelurile din Neptun, Olimp, Jupiter și Venus in acest an.Vacanțele sunt intre trei și patru nopți. Pentru un hotel de trei stele, turiștii vor plati intre…

- Mamaia, Eforie Nord și Costinești se afla in topul destinațiilor preferate de romani pentru petrecerea unei vacanțe. In nordul litoralului romanesc aleg sa mearga in special special tinerii intre 18-34 ani (49%) și cei cu venituri mari, de peste 4.000 lei (52%).

- ”O mare parte din hotelurile de pe litoralul romanesc, bulgaresc, grecesc si turcesc sunt foarte cautate de turisti. Acestea inregistreaza un grad mare de ocupare pentru sezonul de varf (iulie-august), datorita volumului impresionant de rezervari facute in avans in perioada ianuarie-martie. Evolutii…