Stiri pe aceeasi tema

- Banca de Export Import a Romaniei - EximBank SA va deveni Exim Banca Romaneasca din 10 mai 2023, modificarea denumirii bancii si schimbarea emblemei bancii fiind aprobate luni de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor EximBank.

- Organismul de supraveghere a energiei din Berlin a avertizat ca intreprinderile si gospodariile vor trebui sa reduca si mai mult consumul de gaze naturale pentru ca Germania sa evite o criza energetica iarna viitoare, scrie Financial Times, citat de Ziarul Financiar. Potrivit declaratiilor lui Klaus…

- 2023 se arata un an excelent pentru productiile de cereale in agricultura Fermierii sunt optimisti in ceea ce priveste anul agricol 2023 din perspectiva evolutiei culturilor de grau, rapita, orz, orzoaica, asteptand productii bune la aceste culturi, arata Ziarul Financiar. Totusi, provocarea pentru…

- Banca centrala a Noii Zeelande a majorat miercuri ratele dobanzilor cu 50 de puncte de baza, pana la 4,75%, un maxim al ultimilor 14 ani, si a transmis ca se asteapta ca inasprirea politicii monetare sa continue, titreaza CNBC, citat de Ziarul Financiar.

- O noua ședința intrerupta la Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, in dosarul fostului președinte al Bancii de Economii, Grigore Gacikevici, intr-un proces de judecata care dureaza de aproape 10 ani. La ultima sedinta, care a avut loc vineri, 17 februarie, procurorul a citit rechizitoriul pe un capat…

- Pacientii trebuie sa scoata mai multi bani din buzunar la inceputul lui 2023 fata de 2022 pe investigații medicale in clinicile private. Potrivit unei analize facute de Ziarul Financiar, costurile in cabinetele si clinicile private au crescut cu 10 pana la 30%. Prețuri cu 30% mai mari in clinicile private…

- 55.000 de romani s-au inscris in primele 11 luni din 2022 in sistemul de pensii private facultative Pilon III, acesta fiind cel mai mare numar de inscrieri pentru aceste pensii de la lansarea din 2008 incoace si fiind aproape cat 2021 si 2020 la un loc, informeaza Ziarul Financiar și Mediafax.…