- Vlad Popescu Piedone a transmis un mesaj important inainte de alegerile de la 9 iunie. Candidatul la Primaria Sectorului 5 a vorbit despre cat de grea a fost campania electorala, despre cate a indurat in tot acest timp și cum și-a pastrat curajul și demnitatea. Vlad Popescu Piedone, mai determinat decat…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anunțat reducerea dobanzii de referința cu 0,25 la suta, in urma ședinței Consiliului guvernatorilor, care a avut loc joi, la Frankfurt. Consiliul guvernatorilor a decis sa reduca cu 25 de puncte de baza cele trei rate ale dobanzilor reprezentative ale BCE. In consecinta,…

- In jurul orei 18.00, in localitatea buzoiana Ziduri, a avut loc un incident extrem de grav. Mai mulți susținatori PSD s-au indreptat amenințatori cu un autoturism catre echipa de campanie a PNL care iși desfașura activitatea in localitatea Ziduri. Conform informațiilor noastre, membrii PNL ii acuza…

- Filiala AUR Sector 1 a ramas cu doar 15 membri dupa plecarea lui Mihail Dojana, iar tensiunile și intrigile par sa escaladeze. Intr-o discuție intre Ramona Ioana Bruynseels și Paul Vladu, fost vicepreședinte in filiala condusa de Bruynseels și actual membru al secretariatului general AUR, s-au dezvaluit…

- Vlad Popescu Piedone, candidatul Partidului Unitații și Solidaritații Locale (PUSL) la Primaria Sectorului 5, a facut un apel catre locuitorii sectorului și contracandidații sai in cadrul unei intalniri publice emoționante. In discursul sau, el a subliniat necesitatea unei campanii bazate pe dezvoltare…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) ar putea anunța o reducere a dobanzii de politica monetara in cadrul ședinței Consiliului de Politica Monetara programate pentru luni, 13 mai, conform estimarilor analiștilor financiari. Aceștia anticipeaza ca BNR va relua ciclul de scadere a dobanzilor, dupa o pauza…

- Vlad Popescu Piedone, candidat la funcția de primar al Sectorului 5, vrea sa duca mai departe proiectele tatalui sau, Cristian Popescu Piedone, și spera sa obțina primul sau mandat de edil dupa alegerile locale din 9 iunie. Doar ca, spune deputatul Vlad Piedone, adversarii sai politici incearca sa ii…

- Mulți dintre parlamentari, aflați in campanie electorala pentru alegerile locale, prefera sa mearga in teritoriu in detrimentul participarii la ședințe. Parlamentarii romani primesc remunerații semnificative, de pana la 15.000 de lei lunar, pentru a-și indeplini atribuțiile legislative. Totuși, o parte…