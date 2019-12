Stiri pe aceeasi tema

- Emisarul special american pentru Coreea de Nord, Stephen Biegun, va sosi duminica in Coreea de Sud, inaintea implinirii termenului de un an, stabilit de Phenian pentru Washington, in care SUA sa isi schimbe...

- Washingtonul si Seulul au renuntat anul trecut la aceste exercitii aeriene anuale, intr-o perioada de ”dezghet” al relatiilor cu Phenianul.Insa negocieri schitate de presedintele american Donald Trump si dictatorul nord-corean Kim Jong Un se afla intr-un punct mort. Un purtator de…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, considera ca presedintele american Donald Trump si el au relatie speciala, a declarat joi un inalt responsabil nord-coreean, potrivit Agerpres. Anterior, președintele SUA spune despre omologul sau: ”Imi place de el”. Un consilier in Ministerul de Externe nord-coreean,…

- Consilier in Ministerul de Externe nord-coreean, Kim Kye Gwan a declarat pentru KCNA ca s-a intalnit cu presedintele Kim 'cu cateva zile in urma' si ca acesta 'i-a spus ca relatia dintre el si presedintele Trump este una speciala'. Cu cateva zile in urma, Donald Trump a declarat despre Kim Jong Un:…

- Negocierile la nivel de diplomați dintre Statele Unite si Coreea de Nord, gazduite de Suedia, au eșuat sambata, dupa numai o zi de la inceperea lor. Statele Unite au anunțat ca discuțiile cu reprezentanții nord-coreeni vor fi reluate peste doua saptamani.

- Kim Myong Gil, reprezentantul special al Coreei de Nord in cadrul negocierilor cu Statele Unite privind denuclearizarea, desfașurate la Stockholm, a declarat ca discuțiile de sambata nu au dat niciun rezultat deoarece SUA „nu au adus nimic la masa negocierilor”, potrivit France 24 preluat de mediafax.Vezi…

- Este vorba despre doua proiectile lansate din Wonsan, in provincia Kangwon. O racheta nord-coreeana a cazut in mare, in zona economica exclusiva (EEZ), in largul coastelor Prefecturii Shimane, a informat seful de cabinent Yoshihide Suga. Actualul test cu racheta este primul dupa cel din…

- Potrivit lui Kim Kye Gwan, consilier in Ministerul nord-coreean de Externe, ideea unui nou summit intre Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, 'este foarte prezenta in aceste zile in Statele Unite'. Intr-un comunicat publicat de agentia oficiala de presa nord-coreeana KCNA, consilierul…