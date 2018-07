Stiri pe aceeasi tema

- Participarea navelor militare romanesti la exercitiile organizate de partenerii din Alianta Nord Atlantica, precum si in cadrul gruparilor navale NATO care desfasoara misiuni in Marea Neagra a devenit constanta in ultimii ani, dupa degradarea situatiei de securitate din regiune, prin anexarea ilegala…

- Participarea navelor militare romanesti la exercitiile organizate de partenerii din Alianta Nord Atlantica, precum si in cadrul gruparilor navale NATO care desfasoara misiuni in Marea Neagra a devenit constanta in ultimii ani, dupa degradarea situatiei de securitate din regiune, prin anexarea ilegala…

- Fregata „Regele Ferdinand” si Dragorul Maritim „Lt. Lupu Dinescu” vor participa, in cadrul a doua grupari navale NATO, la operatiuni de supraveghere a traficului maritim pe Marea Neagra.

- Fregata "Regele Ferdinand" si Dragorul Maritim "Lt. Lupu Dinescu" au plecat astazi din Portul Militar Constanta pentru a se integra in doua grupari navale NATO, care vor desfasura, in bazinul Marii Negre, misiuni de supraveghere a traficului maritim, in conformitate cu masurile stabilite in "Planul…

- Doua bastimente din structura operationala a Comandamentului Flotei au plecat, miercuri, din Constanta pentru a se integra in doua grupari navale NATO, ce desfasoara misiuni de supraveghere a traficului maritim in zona Marii Negre, informeaza un comunicat de presa al Statului Major al Fortelor Navale…

- Romania se confrunta zilnic cu agresiuni rusești in Marea Neagra și este nevoita sa respinga un val de atacuri cibernetice și interferențe politice, a spus ministrul Apararii, Mihai Fifor, intr-un interviu acordat agenției Associated Press.

- Premiera pe piața agricola romaneasca: monitorizarea culturilor prin satelit. Compania Rodbun a anunțat la Vadeni (județul Braila), in cadrul evenimentului „Zilele Campului”, noul serviciu destinat agricultorilor din Romania. Evenimentul a inregistrat o participare record – peste 900 de invitați.

- Dupa cele aproximativ 1.000 de mile marine parcurse, in perioada 7-11 mai, navele militare participante la exercitiul multinational Sea Shield 18 au revenit in Portul Militar Constanta. Militarii romani si straini au avut cinci zile de activitati desfasurate, 24 de ore din 24, in Marea Neagra.