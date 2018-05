Stiri pe aceeasi tema

- Doar 67 din cele 108 sisteme de alarmare automate, centralizate la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, au functionat miercuri pe timpul exercitiului de verificare a sistemelor de prevenire a populatiei, potrivit reprezentantilor institutiei. Miercuri la…

- Masuri speciale de siguranta pentru perioada sarbatorilor de Pasti Pentru zilele de Paste, peste 8.000 de politisti, aproximativ 4.000 de politisti de frontiera si 4.600 de pompieri vor avea grija ca toata lumea sa fie în siguranta. Si politistii rutieri lucreaza zilele acestea - ei…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Gorj organizeaza miercuri un nou exercitiu pentru testarea starii de operativitate a echipamentelor dedicate de avertizare/alarmare a populatiei si gradul de acoperire acustica. Astfel, pentru obtinerea unor date reale privind starea de operativitate a echipamentelor…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Unirea al județului Alba desfașoara lunar exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. La nivel național au loc exerciții destinate verificarii funcționarii mijloacelor de alarmare…

- In data de 07 martie, locuitorii judetului Valcea vor auzi semnale de alarmare, in intervalul orar 10.00-11.00. De asemenea, in functie de caracteristicile tehnice, vor fi testate si echipamentele care permit transmiterea mesajelor de avertizare vocala catre populatie. IGSU va desfasura lunar exercitii…

- O explozie puternica s-a produs joi dimineața, in jurul orei 6.00, intr-un bloc din Capitala. In urma acesteia, cel puțin 16 autoturisme au fost avariate. Explozia, urmata de incendiu s-a produs la un spatiu de alimentație publica aflat la parterul unui bloc din Bd. Șincai. Suprafața afectata este de…

- Exercitiu pentru testarea starii de operativitate a echipamentelor dedicate de avertizare/alarmare a populatiei si gradul de acoperire acustica Pentru obtinerea unor date reale privind starea de operativitate a echipamentelor dedicate de avertizare/alarmare a populației si gradul de acoperire acustica,…

- O femeie de 80 ani a decedat, in aceasta dimineata, dupa ce a fost lovita de un tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala, informeaza Agerpres.ro. Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti, femeia a fost prinsa sub tramvai. Detasamentul Special de Salvatori…