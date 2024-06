Exercițiu. Reacția la un cutremur de peste 7 grade Astazi, 27 iunie, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Buzau va desfașura in zona centrala a orașului Buzau un exercițiu ce presupune intervenția pentru gestionarea efectelor negative produse de un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter. I,,ntre orele 10:00 – 13:00, pompierii buzoieni vor interveni in cadrul mai multor situații tactice ce includ stingerea incendiilor, salvarea persoanelor din locuri greu accesibile, de sub daramaturi și de la inalțime, intervenția echipajelor pirotehnic și canin, acordarea asistenței medicale și alte situații. Aceasta activitate va fi desfașurata… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scenariul seismului de peste 7 grade include importante pagube materiale, dar si oameni raniti F. T. Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Șerban Cantacuzino” Prahova desfasoara astazi, incepand cu ora 10.00, un exercitiu de nivel tactic tip JOINT, cu forte si mijloace in teren pentru antrenarea…

- Mai multe persoane dintr-un grup de 39 de copii si trei adulti aflati in localitatea Magura, judetul Buzau, acuza dureri si simptome de toxiinfectie alimentara, pana acum 13 dintre acestea avand nevoie de ingijirile medicilor, relateaza News.ro.„Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu”…

- 13 persoane, dintre care 11 copii, au ajuns la Spitalul Județean de Urgența Buzau, pentru mai multe investigații, acuzand stari de rau, cel mai probabil cauzate de o toxiinfecție alimentara. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Neron Lupașcu” al județului Buzau a intervenit, in aceasta dupa-amiaza,…

- In cursul zilei de ieri, 30.05.2024, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Delta" al judetului Tulcea a desfasurat un exercitiu de antrenament cu forte si mijloace in teren, privind interventia in cazul izbucnirii unui incendiu la o fabrica de confectii, cu sediul in localitatea Macin, judetul…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Basarab I” desfașoara un exercițiu cu forțe si mijloace in teren in localitatea Doicești. Acesta este doar un exercițiu pentru gestionarea unei situații de urgența care implica gestionarea unor evenimente majore, inclusiv intervenția in cazul unor substanțe…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe Richter s-a produs, vineri dimineata, in zona seismica Vrancea Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe Richter s-a produs, vineri dimineata, la ora locala 2:05, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National…

- Un cutremur subacvatic cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter s-a produs miercuri in apropiere de Taiwan, chiar inainte de ora 00:00 GMT, provocand avertismente de tsunami in Taiwan, precum si in insulele japoneze Okinawa si in Filipine,...

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunțat marți, 2 aprilie 2024, producerea unui cutremur cu magnitudine de peste 4 grade pe scara Richter in apropiere de Romania. Ce informații sunt disponibile pana la momentul redactarii acestui articol. Cutremur cu magnitudine…