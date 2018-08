Iranul a inceput joi un exercitiu naval in Golf, inainte cu cateva zile doar de reintroducerea sanctiunilor americane contra Teheranului, releva AFP si Reuters care citeaza oficiali americani sub protectia anonimatului. Acest exercitiu apare la o data neobisnuita, Iranul efectuand in general mai tarziu, in toamna, operatiuni de aceasta natura si dimensiune. Potrivit surselor citate, peste 100 de nave, inclusiv unele de mici dimensiuni, au fost implicate in exercitiul iranian. Capitanul Bill Urban, purtator de cuvant al Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), a confirmat…