Exercițiu NATO, început de ieri, cu 15.000 de militari din 17 țări în România Declarațiile belicoase ale Rusiei nu au ramas fara raspuns, iar la finalul Summitului B9, la care a participat online și președintele american Joe Biden, Klaus Iohannis, a declarat ca este nevoie de o creștere a prezenței militare aliate, inclusiv a SUA, in Romania și in sudul Flancului Estic. Mai mult, in Romania a inceput ieri cel mai mare exercițiu NATO din ultimii 25 de ani la care vor lua parte 15.000 de militari din 17 state ale Alianței. Desfașurare de forțe vine la cateva saptamani dupa ce Putin a trimis 150.000 de militari la granița cu Ucraina. Militarii trimiși de SUA in Romania vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

