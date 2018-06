Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 18.000 de soldati din 19 tari, in principal membre ale NATO, vor participa la exercitiul Saber Strike care incepe duminica in Polonia si tarile baltice, condus de armata americana pe flancul estic al Aliantei Nord-Atlantice, relateaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta desfasurare, una dintre…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a criticat Rusia in timpul unei vizite in Polonia de luni, repetand apelul ca Moscova sa-si accepte responsabilitatea pentru doborarea, in 2014, a celebrului avion MH17 al Malaysia Airlines deasupra Ucrainei. In repetate randuri, oficialii ruși au negat aceste…

- Au mai ramas doar 23 de zile pana la startul Campionatului Mondial din Rusia! Competiția transmisa in exclusivitate de Televiziunea Romana va incepe pe 14 iunie, iar pana atunci Știrile TVR va prezinta echipele calificate și orasele unde se vor disputa cele 64 de partide.

- Din nefericire, urmatoarea competitie la care va participa reprezentativa de fotbal a Romaniei nu va fi Cupa Mondiala din Rusia, deoarece nu a reusit sa treaca de o grupa cu Polonia, Danemarca, Muntenegru, Armenia si Kazahstan. Baietii nostri vor inc...

- Echipa feminina de sabie cadete a Romaniei a ocupat locul 6, marti, la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti si juniori de la Soci (Rusia). Echipa antrenata de Sandu Constantin si Emil Oancea, formata din Ilinca Pantis (CS Riposta), Maria Badea (CSA Steaua), Maria Matei (CS Dinamo)…