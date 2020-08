Grecia, Franta, Italia si Cipru urmeaza sa efectueze un exercitiu militar comun de miercuri pana vineri in estul Mediteranei, unde tensiunile dintre Atena si Ankara au crescut recent, a anuntat Ministerul Apararii elen, citat de France Presse.



"Cipru, Grecia, Franta si Italia au convenit sa desfasoare o prezenta comuna in Mediterana de est in cadrul Initiativei cvadripartite de cooperare (SQAD)", potrivit unui comunicat al ministerului.



Exercitiul va avea loc intre 26 si 28 august la sud de Creta si Cipru, potrivit acestei surse.



"Tensiunile si instabilitatea…