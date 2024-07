Exercitiu la Tulcea- izbucnirea unui incendiu la un operator economic. Cetatenii sa nu intre in panica“ Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Delta" al judetului Tulcea, va desfasura astazi, 29 iulie 2024, incepand cu ora 11:00, un exercitiu pe raza localitatii Zebil, judetul Tulcea, in care vor fi angrenate mai multe institutii cu rol in gestionarea situatiilor de urgenta.Deoarece este vorba despre o mobilizare importanta de personal si tehnica de interventie, exercitiul avand ca tema izbucnirea unui incendiu la un operator economic, adresam rugamintea ca cetatenii sa nu intre in pa ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

