Exercițiu la aeroport organizat de către ISU Mureș Maine, la Aeroportul Internațional "Transilvania" – Targu Mureș se va desfașura un exercițiu cu tema "Gestionarea unei situații de urgența generata de un accident aviatic cu victime multiple". La exercițiu, va participa personal și tehnica de intervenție din cadrul a peste 10 instituții din județul Mureș. Ora declanșarii acestuia va fi aproximativ 11:00. Bianca Tomuț Articolul Exercițiu la... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Azomureș implinește 60 de ani de activitate. Cu aceasta ocazie, duminica, 21 august, incepand cu ora 14.00, in Cetatea Medievala din Targu Mureș va avea loc un eveniment dedicat tuturor actualilor și foștilor angajați Azomureș, colaboratorilor și intregii comunitați. Participarea este libera,…

- Mini Parcul Transilvanean din Baile Seiche, localitate aflata in apropierea orașului Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, la 90 de kilometri de Targu Mureș, gazduiește sambata, 20 august, un mini festival medieval. Astfel, cei care viziteaza parcul, pe langa machetele a celor peste 90 de localitați…

- Operatorul aerian Wizz Air va suplimenta in perioada 08.12.2022 – 10.01.2023 zborurile spre destinația Londra Luton – LTN, cu inca o frecventa saptamanala suplimentara, cu plecare de la Aeroportul „Transilvania – Targu Mureș". Astfel, zborurile vor fi operate in zilele de marți, joi și sambata. Incepand…

- Operatorul aerian Wizz Air va suplimenta in perioada 8 decembrie 2022 – 10 ianuarie 2023 zborurile spre destinația Londra Luton – LTN, cu inca o frecventa saptamanala suplimentara, cu plecare de la Aeroportul Internațional „Transilvania" Targu Mureș. "Zborurile vor fi operate in zilele de marți, joi…

- Un magazin de tip cash & carry va fi deschis, in curand, in locul fostului Centrul Comercial "Transilvania", obiectiv din Targu Mureș care a fost mistuit intr-un incendiu devastator care a avut loc in luna octombrie 2021. Anunțul a fost facut vineri, 5 august, pe pagina de Facebook a Oblio Discounter,…

- Operatorul aerian Hi Sky va suplimenta zborurile spre frumoasa destinație Antalya, cu inca un zbor in fiecare zi de marți, pe perioada 16.08.2022- 13.09.2022. Astfel vor fi 4 curse saptamanale catre Antalya. Acest lucru se intampla datorita cererii crescute a pasagerilor care iși doresc o vacanța in…

- Cosmin Pop, owner-ul ROMUR SA și unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din Transilvania a vorbit pe scena TEDxCornișa, impartașind din invațaturile cultivate de-a lungul vieții. Este bine cunoscut faptul ca datorita investiției sale, una dintre cele mai indragite cladiri din Targu Mureș,…

- Reprezentanții Asociației Aeroporturilor din Romania a publicat, recent, pe pagina web www.airportaar.ro, statistica traficului de pasageri pe aeroporturile din Romania in luna mai 2022. Potrivit sursei citate, Aeroportul Internațional "Transilvania" Targu Mureș se situeaza pe locul 9, cu 15.382 de…