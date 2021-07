Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat acordarea a 148,7 milioane de lei pentru 17 judete afectate de inundatii si alunecari de teren. Banii Post-ul Dambovița nu e pe lista județelor care au primit bani pentru situații de urgența apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Focul a izbucnit luni dupa-amiaza in compartimentul motor al locomotivei unui tren care venea de la București, informeaza Digi 24. In momentul in care pompierii au ajuns la fața locului, in tren nu se mai aflau calatori, dupa cum a declarat Gabriel Gatej, purtator de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Un incendiu de vegetație uscata care se intinde pe circa 4 hectare a izbucnit in cursul zilei de vineri in județul Dambovița, intre localitațile Satu Nou și Manastioara. Flacarile au fost observate de șoferii care circulau pe autostrada A1 și care au sunat la numarul unic de urgența 112. ”Au fost mai…

- Astazi, 11 iulie 2021, echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ,,Basarab I” al județului Dambovița a intervenit Post-ul Intervenție a ISU la Dobra. Un proiectil a fost gasit pe malul raului Ialomița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Basarab I” al județului Dambovița intervin in sprijinul cetațenilor din județul Vrancea, Post-ul Pompierii dambovițeni intervin cu cinci motopompe in sprijinul colegilor din Vrancea apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Conform Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența nr. 125/21.05.2021, 474 unitați de invațamant din Post-ul DAMBOVIȚA: 6 elevi și profesori, pozitivi Covid-19 (in saptamana 17 -21 mai). Doar 31 de școli, in online apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vantul puternic a doborat copaci sau a rupt crengi din pomi, in mai multe zone ale judetului Dambovita, echipajele de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) actionand in trei localitati pentru indepartarea arborilor doborati. „Din cauza fenomenelor meteorologice manifestate…

- In perioada 30 aprilie – 03 mai 2021, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au intervenit la 32 evenimente: 13 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti, mijloace auto etc.), 2 incendii la vegetatie…