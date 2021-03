Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba desfasoara joi seara un exercitiu inopinat privind testarea capacitatii de interventie la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia, a informat seful ISU, colonel Ovidiu Costea, potrivit AGERPRES. Potrivit acestuia, astfel de exercitii…

- Mai multe mașini de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Ugența Alba au intervenit miercuri, 10 martie 2021, la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia, din cauza unei alerte false. Potrivit reprezentanților ISU Alba, este vorba despre o alerta falsa, in legatura cu un senzor din cadrul…

- Un exercițiu in care a fost testata capacitatea de intervenție in caz de incendiu și evacuarea in siguranța a avut loc miercuri, la Spitalul Orașenesc Campeni. Acțiunea a fost organizata de Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Alba, prin Stația de Pompieri din Campeni. „Toate parțile…

