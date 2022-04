Stiri pe aceeasi tema

- Azi, 5 Aprilie 2022, se desfașoara un exercitiu de instrucție colectiva, cu muniție de manevra, in poligonul Paiș din Sfantu Gheorghe, județul Covasna, intre militarii din cadrul Batalionului 22 Vanatori de Munte ,,Cireșoaia” și militari din cadrul Batalionului 21 Vanatori de Munte ,,General Leonard…

- Militarii din cadrul Batalionului 33 Vanatori de Munte ”Posada” au fost evaluați in poligonul de tragere Valea Iașului prin exerciții cu trageri de lupta. Exercițiile au fost concepute pe baza unor scenarii complexe realizate in cooperare cu doua aeronave de tip I.A.R. 330 Puma SOCAT, puse la dispoziție…

- Militarii au facut o bucurie zilele trecute. Pavel Huzmezan implinește astazi 100 de ani, iar la o varsta frageda a luptat pe front. Azi, 27 martie 2022, este o zi de mare insemnatate. Pavel Huzmezan din Sanmihaiu de Campie implinește venerabila varsta de 100 de ani. In preintampinarea acestei sarbatori,…

- Inca 135 de militari francezi și mijloace tehnice, din cadrul Batalionului 27 Vanatori de munte din Annecy, conduși de colonelul Vincent Minguet, au sosit marți, 1 martie, in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, alaturandu-se celor deja sosiți in ultimele zile in Romania. Militarii au fost intampinați…

- Aproximativ 300 de militari din cadrul Batalionului 26 Infanterie “Neagoe Basarab” participa alaturi de Contingentul Militar Polonez, cu peste 60 de mijloace tehnice in perioada 25.02- 11.03.2022 la exercițiul „RED SCORPIONS” 22.1, la Centrul Național de Instruire Intrunita (CNII) “GETICA” din localitatea…

- Andrei Vlad (b1tv.ro) Militarii romani se mobilizeaza in zona de nord-est a țarii. In aceste zile de sefașoara exerciții militare, in baza unui plan stabilit inca de anul trecut, informeaza Radio Iași. Aproximativ 20 de militari romani din cadrul Brigazii 76 – Cercetare, Supraveghere și Recunoaștere…

- Etapa pe Brigada 2 Vanatori de Munte „Sarmizegetusa”, s-a desfașurat in perioada 1-4 februarie, in raionul Predeal-Rașnov. Competiția a aliniat la start loturile unitaților subordonate brigazii, loturi formate din structuri ISR, ce au avut de parcurs proba de patrula și proba de ștafeta. In cadrul probei…

- Unirea Principatelor Romane va fi sarbatorita la Brașov printr-o ceremonie militara și religioasa care va avea loc luni, 24 ianuarie, incepand cu orele 12:00, in Piața Unirii din municipiul Brașov. Vor participa prefectul județului, Mihai Catalin Vasii, președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian…