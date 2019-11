Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, un accident rutier s a produs in Constanta, pe bulevardul Alexandrul Lapusneanu, informeaza SAJ Constanta.Din primele informatii, evenimentul rutier s a produs langa cafeneaua Filicori.Impactul s a soldat cu doua victime incarcerate.La fata locului s a deplasat un echipaj SAJ si un…

- Doua persoane au fost ranite in urma cu putin timp, dupa ce masina in care se aflau a ajuns pe campul de langa DJ 546A, in zona localitații Schitu. Pompierii SMURD Slatina și un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Olt au intervenit la fata locului. Echipajul SMURD a preluat pasagerul aflat pe scaunul…

- Soferul unui tractor implicat intr-un accident rutier soldat cu trei victime, produs luni 14 octombrie, a fost retinut de politisti dupa ce s-a stabilit ca urcase la volan desi consumase alcool. “La data de 14 octombrie, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Roman au intervenit la un accident…

- In acest moment, traficul rutier in zona satlui dumbrava, comuna Itesti, se desfasoara pe o singura banda de mers. Sase persoane au fost ranite in urma coliziunii dintre un microbuz de persoane si un autoturism. Patru dintre raniti sunt din microbuz, iar alti doi din autoturism. Una dintre persoane…

- Un accident infiorator s-a produs in Chisinau, dupa ce soferita unui Porsche Cayenne a intrat cu viteza intr-un troleibuz plin cu oameni, care urma sa opreasca in statie. In urma impactului devastator, o persoana a murit si alte 25 au ajuns la spital, potrivit observator.tv. Nenorocirea…

- Un grav accident de circulatie in care au fost implicate doua masini s-a produs sambata seara pe DN2 E85, in afara localitatii Posta Calnau. Mai multe persoane au fost ranite, doua fiind in stare grava. O victima posibil decedata.

- Un accident rutier rodus in urma cu 10 ani, soldat cu decesul a doua persoane, nu a fost rezolvat integral pana acum. Politistii au reusit sa identifice doar una dintre cele doua persoane care au murit carbonizate in accident.

- Pompierii și paramedicii covasneni intervin, la aceasta ora, la un accident rutier produs pe DN13E, între Sfântul Gheorghe și Întorsura Buzaului, în care au fost implicate doua autoturisme.