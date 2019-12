Exercițiu de salvare efectuat de salvamontiștii gorjeni

O echipa Salvamont a Consiliului Județean Gorj a efectuat saptamana trecuta un exercițiu de salvare din telescaunul ce deservește partia de schi de pe varful Papușa din Ranca, masivul Parang. Cu prilejul exercițiului, salvamontiștii au exersat, pe langa sistemul clasic de salvare, cu coborarea cu rola pe coarda, inca trei metode noi, moderne, ce permit o recuperare mai rapida a persoanelor ramase blocate in instalație. Astfel, au mai fost folosite metoda de acces direct pe coarda de salvare prin tija telescopica, cea prin troliere și cea cu aruncatorul de coarda. Metodele s-au dovedit… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

