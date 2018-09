In perioada 10 – 13 septembrie 2018, in municipiul Baia Mare și orașul Șomcuta Mare se va desfasura exercitiul combinat de antrenament cu forte in teren „MURUS 18”, la care vor participa structuri componente ale Sistemului National de Aparare, Ordine Publica și Siguranța Naționala, avand drept scop dezvoltarea capacitatii de interoperabilitate in sistem integrat, precum […] The post Exercitiu de antrenament „MURUS 18”, desfasurat in Maramures. Cetatenii sunt rugati sa nu intre in panica appeared first on eMaramures .