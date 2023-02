Stiri pe aceeasi tema

- Exercițiu de amploare al pompierilor din Alba Iulia, pe strada Livezii, la doua obiective industriale Un exercițiu de amploare are loc miercuri, 22 februarie in jurul orei 11.30, pe strada Livezii din Alba Iulia, transmit reprezentații pompierilor. Mai exact este vorba despre simularea unei intervenții…

- Exercitiu ISU la un operator economic din Alba Iulia: Se antreneaza pentru desfașurarea misiunilor in situații de urgența la obiective industriale Exercitiu ISU la un operator economic din Alba Iulia: Se antreneaza pentru desfașurarea misiunilor in situații de urgența la obiective industriale Astazi,…

- Un tanar din Alba Iulia, cu permisul suspendat a provocat un accident rutier pe o strada din oraș. Ce s-a intamplat Un accident rutier s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 02.45, pe strada Livezii. Polițiștii din Alba transmit intr-un comunicat de presa ca in incidentul rutier…

- Pana de curent in centrul municipiului Alba Iulia. Mai multe strazi au fost lasate in bezna din cauza unei avarii Mai multe strazi din centrul municipiului Alba Iulia au fost lasate in bezna, miercuri seara, au transmis cititorii Alba24 care locuiesc in zona. Reprezentanții SDEE Alba spun ca motivul…

- Un incendiu a izbucnit in cursul serii de marți, 20 decembrie 2022, la acoperișul unei case situate pe strada Inochentie Micu Clain, din Municipiul Blaj. „Garda de intervenție Blaj si Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervin pentru localizarea și stingerea unui incendiu in municipiul Blaj, strada…