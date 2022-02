Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin va asista sambata la exercitii ale fortelor nucleare ruse cu lansari de rachete balistice si de croaziera, informeaza agentia Interfax, preluata de Reuters.

- Rusia va efectua sambata exerciții militare ale forțelor nucleare cu lansari de rachete balistice si de croaziera, sub comanda președintelui Vladimir Putin, informeaza TASS și Interfax, citata de Reuters. „Pe 19 februarie 2022 va avea loc un exercitiu planificat al fortelor strategice de descurajare,…

- Ministerul rus al Apararii a publicat, miercuri, imagini video cu o coloana de tancuri si vehicule militare, care ar parasi Peninsula Crimeea, pe un pod de cale ferata dupa incheierea exercitiilor militare. „Unitatile din districtul militar Sud care si-au incheiat participarea la exercitiile tactice…

- Convorbirea telefonica Joe Biden – Vladimir Putin s-a incheiat dupa o ora și doua minute, a anunțat un oficial al Casei Albe, citat de CNN. Convorbirea a avut loc pe fondul avertismentelor lansate de SUA inca de vineri ca Rusia ar putea invada Ucraina saptamana viitoare. Tot sambata, Putin a discutat…

- Rusia organizeaza in continuare exerciții militare in Transnistria, regiunea separatista pro-Moscova a Moldovei, pe fondul temerilor occidentale legate de o invazie in Ucraina, a anunțat marți Ministerul rus al Apararii, potrivit The Moscow Times. In 25 ianuarie, Grupul Operațional al Forțelor Ruse…

- Navele de razboi rusești au exersat trageri asupra țintelor aeropurtate și maritime in timpul exercițiilor din Marea Neagra, in sudul Ucrainei, a anunțat, vineri dimineața, Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters. Exercițiile care implica 20 de nave ale marinei au inceput miercuri și fac parte…

- Nave ruse si chineze au efectuat un exercitiu naval comun in apele din partea de vest a Marii Arabiei, a comunicat, marti, Ministerul rus al Apararii, citat de agentiile de presa Interfax si Efe, citat de Agerpres. “Marinari din cele doua tari au exersat eliberarea unei nave capturate”, a indicat ministerul…