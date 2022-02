Rusia va efectua sambata exerciții militare ale forțelor nucleare cu lansari de rachete balistice si de croaziera, sub comanda președintelui Vladimir Putin, informeaza TASS și Interfax, citata de Reuters. „Pe 19 februarie 2022 va avea loc un exercitiu planificat al fortelor strategice de descurajare, sub conducerea comandantului suprem al Fortelor Armete Ruse, Vladimir Putin, in […] The post Exerciții nucleare cu lansari de rachete balistice, sub comanda președintelui Putin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .