Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ''nu are drept de veto'' cu privire la eventuala aderare a Ucrainei la NATO, a sustinut marti ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, in contextul in care Moscova solicita garantii ca Alianta Nord-Atlantica nu se va extinde, transmite AFP. ''Moscova nu are drept de veto referitor…

- Presedintele Vladimir Putin nu a precizat cum va reactiona Rusia daca cererile sale de garantii de securitate din partea NATO cu privire la extinderea Aliantei spre est nu vor fi îndeplinite, transmite Agerpres, care citeaza DPA. Raspunsul va depinde "de propunerile pe care mi…

- Moscova a anuntat sambata, de Craciun, incheierea unor manevre militare in apropierea Ucrainei si in sudul rus si ca 10.000 de militari rusi s-au intors la bazele lor, dupa aceste manevre care au durat o luna de zile in sudul tarii, in apropiere de frontiera ucraineana, aflata in centrul unor tensiuni…

- Sute de parasutisti militari rusi vor efectua saptamana aceasta exercitii in apropierea frontierei cu Ucraina, transmite agentia Interfax, preluata de Reuters. Ministerul apararii de la Moscova a facut anuntul joi, in contextul confruntarii dintre Rusia si Occident privind intentia Ucrainei de a adera…

- Președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin nu vor avea o intalnire fața in fața, pe fondul tensiunilor de la granița Ucrainei, a anunțat Secretarul de stat al SUA Antony Blinken. Joe Biden și Vladimir Putin nu planuiesc o intalnire Blinken a transmis ca SUA vrea sa vada ca Rusia…

- NATO a respins joi solicitarea Moscovei ca Alianta sa renunte la aderarea Ucrainei si a insistat asupra importantei parteneriatului sau cu Kievul, relateaza AFP, citata de Digi24. „Nu vom face niciun compromis asupra dreptului Ucrainei de a-si alege propria cale, nu vom face niciun…

- Administratia de la Kiev a anuntat, miercuri, ca Rusia a mobilizat la granița cu Ucraina aproximativ 90.000 de militari, desi luni minimizase avertismentele unor oficiali de la Washington privind prezenta militara rusa. Ministerul ucrainean al Apararii a anuntat miercuri ca Rusia a lasat 90.000 de militari…