Exerciții militare la granița României cu Ucraina. Mai multe vehicule și aparatură, amplasate pe un câmp din județul Botoșani Trupe militare romanesti au fost plasate la granita cu Ucraina. Mai multe vehicule si aparatura militara au fost aduse pe un camp al comunei Suharau, din judetul Botosani. Primarul spune ca astfel de tabere militare au mai existat in localitate. Satenii nu par speriati de pericolul apropierii de frontiera cu tara amenintata de o posibila […] The post Exerciții militare la granița Romaniei cu Ucraina. Mai multe vehicule și aparatura, amplasate pe un camp din județul Botoșani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

