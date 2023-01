Exerciţii militare cu muniţie de război. Restricţii, în zona poligonului de la Babadag Poligonul din apropierea orasului Babadag din județul Tulcea gazduieste, incepand de luni, exercitii militare cu munitie reala. In total vor fi 16 zile pe parcursul acestei luni in care se vor executa trageri in poligonul de la Babadag, intre 9-13 ianuarie, 16-23-27 ianuarie, dar si in ultimele doua zile ale lui ianuarie. Practic de dimineata […] The post Exercitii militare cu munitie de razboi. Restrictii, in zona poligonului de la Babadag appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

