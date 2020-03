Stiri pe aceeasi tema

- Psihoterapeutul Catalina David a explicat la Interviurile Libertatea cum trebuie sa le explicam copiilor ce se intampla in perioada epidemiei de coronavirus și cum sa ne organizam activitațile ca sa ne pastram echilibrul. Școlile suntinchise, la fel și locurile de joaca, ieșitul in parc trebuie restricționatpentru…

- Angajatorii nu pot face formalitatile necesare platii zilelor libere ale parintilor sub 12 ani, nevoiti sa ii supravegheze pentru ca s-au inchis scolile si gradinitele, a declarat pentru „Adevarul” consultantul fiscal Adrian Benta.

- Legea nr. 19/2020, prin care angajații care au copii vor primii o indemnizație pentru zile libere atunci cand se inchid unitațiile de invațamant a fost publicata sambata, 14 martie 2020, in...

- Președintele Romaniei a semnat sambata, 14 martie, decretul pentru promulgarea Legii privind acordarea unor zile libere parinților pentru supravegherea copiilor, in situația inchiderii temporare a unitaților de invațamant.Legea a fost publicata, sambata seara, in Monitorul Oficial și intra in ...

- Legea privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, a fost promulgata, sambata, de presedintele Klaus Iohannis.

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, anunța ca parinții au dreptul la zile libere platite pentru a sta acasa cu copiii durata in care școlile sunt inchise din cauza coronavirusului. Asta dupa ce Parlamentul a adoptat proiectul de lege inițiat de PSD. ”Parlamentul a adoptat proiectul de lege…

- Parinții au dreptul la zile libere platite pentru a sta acasa cu copiii pe toata perioada in care școlile sunt inchise din cauza epidemiei de coronavirus. Parlamentul a adoptat joi, 12 Martie, proiectul de lege inițiat de PSD, prin care parinții care au copii cu varsta de pana in 12 ani, precum și cei…

- Elevii din intreaga tara raman acasa pentru cel putin o saptamana, iar intregul program scolar este dat peste cap, urmand ca orele pierdute sa fie recuperate fie in vacanta de vara, fie in weekenduri, in functie de decizia fiecarei scoli in parte. Cu coate acestea, daca in majoritatea scolilor de stat…