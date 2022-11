Exerciții cu implicarea blindatelor la Bălți Astazi, in nordul țarii, angajații Brigazii de Poliție cu Destinație Speciala „Fulger” a IGP vor desfașura exerciții practice speciale, inclusiv cu implicarea blindatelor. „In scopul menținerii gradului inalt al capacitații de reacționare și intervenție, astfel de procese de instruire sunt organizate periodic și fac parte din planul de acțiuni al instituției cu statut special”, informeaza Poliț Citeste articolul mai departe pe noi.md…

