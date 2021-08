Kim Yo Jong, influenta sora a liderului nord coreean Kim Jong-Un, a denuntat marti atitudinea "perfida" a Seulului in contextul apropiatelor exercitii militare comune intre Coreea de Sud si SUA, avertizand cele doua tari aliate ca se vor confrunta cu amenintari de securitate mult mai grave, relateaza AFP. In calitate de consilieri apropiat al fratelui sau, Kim Yo Jong a catalogat drept "periculoase" exercitiile desfasurate de Seul si Washington in aceasta luna, considerate de catre Phenian un fel de repetitie a invadarii Coreei de Nord. "Profit de aceasta oportunitate pentru a-mi exprima regretul…