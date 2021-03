Exerciţii comune ale forţelor aeropurtate din Rusia şi Belarus Fortele aeropurtate si de operatiuni speciale din Rusia si Belarus vor efectua doua exercitii tactice comune in luna martie, a anuntat duminica Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat, citat de Interfax.



Primul exercitiu este preconizat sa aiba loc in perioada 9-20 martie in regiunea rusa Ulianovsk (districtul Povoljie), fiind axat pe "teme de mentinere a pacii", iar cel de-a doilea - pe teritoriul Republicii Belarus, din 15 pana pe 27 martie, concentrat pe coordonarea celor doua armate in desfasurarea de actiuni comune defensive si de atac pe timp de noapte si de zi, se mentioneaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a interceptat trei avioane apartinand armatei franceze deasupra Marii Negre, teatrul unei competitii intre Moscova si NATO, a anuntat Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP, informeaza News.ro. Doua avioane rusesti de vanatoare, de tip Suhoi 27 (Su-27), au fost trimise sa intercepteze…

- Iranul si Rusia au lansat marti exercitii navale comune in Oceanul Indian, vizand sa dejoace un atac - simulat - al unor pirati asupra unei nave comerciale, potrivit televiziunii publice iraniene, relateaza Reuters.

- Iranul si Rusia au lansat marti exercitii navale comune la Oceanul Indian, vizand sa dejoace un atac - simulat - al unor pirati asupra unei nave comerciale, potrivit televiziunii publice iraniene, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Teheranul a efectuat recent o serie de exercitii militare.…

- Rusia si Iranul au inceput luni exercitii navale comune in Golful Oman si in regiunea de nord-vest a Oceanului Indian, exersand tiruri de artilerie asupra unor tinte maritime de suprafata si exercitii antipiraterie, potrivit EFE si Interfax, potrivit Agerpres. "Manevrele navale ruso-iraniene…

- Rusia, China si Iranul vor efectua luna aceasta exercitii militare navale comune in Oceanul Indian, anunta luni agentia RIA, preluata de Reuters, noteaza Agerpres. Ambasadorul rus la Teheran a declarat intr-un interviu ca "urmatoarele exercitii navale multilaterale vor avea loc in nordul Oceanului…

- Armata rusa a inceput urmarirea transportatorului de rachete de croaziera Tomahawk de catre vasul american Porter, care a intrat joi in Marea Neagra, a informat Centrul de Control al Apararii Naționale din Rusia, potrivit agenției rusești Interfax. Forțele și mijloacele flotei Marii Negre…

- Aceste exercitii in cadrul luptei impotriva pirateriei - AMAN-2021 - urmeaza sa aiba loc in apropiere de Karachi, in februarie. La ele urmeaza sa ia parte, intre altele, fortele britanica, americana, chineza si japoneza, a anuntat intr-un comunicat Ministeru rus al Apararii. Rusia preconizeaza sa trimita…

- Fortele strategice ruse au efectuat miercuri exercitii in cadrul carora au fost lansate in scop de antrenament rachete balistice si de croaziera, aplicatiile fiind supervizate personal de presedintele Vladimir Putin, comandantul suprem al armatei ruse, releva un comunicat al Ministerului rus al Apararii,…