Exemplul Taiwan - O insulă mică, trenuri de mare viteză și probleme depășite cu succes ​Taiwanul este o insula de șase ori mai mica decât România, dar cu 23 de milioane de locuitori și cu mult know-how tehnologic. Teritoriul a reușit sa-și pastreze independența fața de China care o vede precum o zona &"rebela&" care trebuie reunita cu țara cu orice preț. Deși la început parea greu de realizat, Taiwanul a reușit sa construiasca o cale ferata de mare viteza de la nord la sud, cu fonduri private, lungimea traseului fiind cam ca de la București la Mediaș. Chiar daca lucrurile au început cu stângul și chiar daca și statul a trebuit sa intervina, mai jos… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna august, Administratia SUA a stabilit ca Beijingul manipuleaza valoarea monedei sale nationale (yuan). Era pentru prima data dupa anul 1994 cand Washingtonul aplica aceasta eticheta Chinei. "China și-a asumat angajamente executorii de a se abține de la devalorizare concurențiala, promovand…

- Presedintele american Donald Trump a scris pe Twitter ca va semna acordul comercial alaturi de „reprezentanti de rang inalt din China” si ca ulterior va calatori la Beijing in vederea inceperii discuțiilor pentru a doua etapa. Trump declarase saptamana trecuta ca el si presedintele chinez, Xi Jinping,…

- Potrivit presei oficiale, el a recunoscut in iulie ca a acceptat peste 10 milioane de euro mita in decurs de douazeci de ani, informeaza Agerpres.In aceasta perioada, Nur Bekri a petrecut cea mai mare parte a carierei sale in Xinjiang, o regiune vasta din nord-vestul Chinei care a fost…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, alaturi de președintele Chinei, Xi Jinping (foto: www.news.cgtn.co) In ziua cand presedintele R.P. Chineze, Xi Jinping, ateriza pe aeroportul din Atena, la 10 noiembrie, cotidianul grec „To Vima” tiparea pe prima pagina un titlu care suna cam asa: „Casatorie cu…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat vineri ca Beijingul isi doreste sa ajunga la un acord comercial preliminar cu Statale Unite, dar "va raspunde" in caz de noi sanctiuni americane, relateaza AFP. "Vom raspunde daca va fi necesar, insa vom lucra activ in incercarea de a evita un razboi comercial",…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, a avertizat joi ca violentele din Hong Kong risca sa puna la indoiala insusi principiul autonomiei fostei colonii britanice, paralizata joi pentru a patra zi consecutiv de baricade si actiuni de strada ale manifestantilor pro-democratie, informeaza AFP. Teritoriul Hong…

- Președintele francez Emmanuel Macron crede ca Rusia nu are alta alternativa decât un "parteneriat" cu Europa, în condițiile în care, considera el, Vladimir Putin nu are intenția sa devina "vasalul Chinei" iar modelul rusesc actual nu este "sustenabil",…

- Acordul, care ar putea fi semnat in noiembrie de catre președintele american Donald Trump și omologul sau chinez Xi Jinping, este așteptat sa includa o clauza care ar putea elimina tarifele programate de americani pentru luna decembrie, in valoarea de 156 miliarde de dolari, importurilor provenind…