- BUCUREȘTI, 30 apr – Sputnik. Numarul persoanelor infectate cu coronavirus in Rusia a depașit 100 de mii, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7099 de cazuri noi, anunța Centrul operativ pentru combaterea COVID-19. © Photo : фонд «Гуманитарный мир»In premiera in istoria TV: cum va avea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, sambata, ca prin Ordonanta Militara nr 7 este prelungita suspendarea transportului rutier international de persoane, dar a aratat ca sunt introduse o serie de inlesniri pentru soferii care realizeaza transport de marfa international. ‘O alta prevedere…

- Lista cu 39; 39;zonele rosii 39; 39;, pentru care este necesara carantina institutionalizata timp de 14 zile, a fost actualizata joi, numarul tarilor ajungand la 12, scrie Agerpres.Potrivit INSP, tarile considerate 39; 39;zone rosii 39; 39; ca urmare a cazurilor de coronavirus sunt: Austria, Belgia,…

- Gigi Becali a ales sa ramana la Pipera pentru a-si proteja familia, insa nimeni nu cunoaste un amanunt pe care patronul FCSB nu l-a facut public, desi a intrat in direct la multe emisiuni de televiziune. Potrivit Fanatik, pe langa activitatile pe care le face in casa, Gigi Becali merge si…

- Fundasul Luca Kilian, de la echipa germana Paderborn, este primul fotbalist testat pozitiv la coronavirus din Bundesliga, relateaza dpa.Anuntul a fost facut la scurt timp dupa ce Liga Germana de Fotbal (DFL) a amanat meciurile programate in acest weekend in primele doua ligi de fotbal, suspendand orice…

- ​Nationala de polo a României a fost învinsa marti, la Hamburg, de reprezentativa Muntenegrului, scor 17-12, în al doilea meci din cele trei programate la Turneul celor patru natiuni, competitie de verificare înaintea participarii la turneul preolimpic de la Rotterdam, scrie…

- Cluburile din cele mai puternice cinci campionate europene - Anglia, Spania, Germania, Italia si Franta - au totalizat 71,8% din totalul cheltuit in fereastra de transferuri din luna ianuarie, a anuntat miercuri FIFA, citata de Reuters. Conform forului international, nu mai putin de 170…