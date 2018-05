Exemple de produse de la Black Friday 2017 care ar fi fost SCUMPITE artificial

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței a constatat ca operatorii economici care au avut campanii de reduceri online, in special de Black Friday 2017 in luna noiembrie, nu au respectat legea. Mai exact, la peste 80% dintre produsele monitorizate de la diferite firme online, pretul la care s-a aplicat reducerea (pretul…

- Comerciantii online nu respecta legislatia in cadrul campaniilor de reduceri, a constatat Consiliul Concurentei in urma unei anchete sectoriale privind comertul electronic, in care arata ca in campania de Black Friday de anul trecut pretul de referinta a fost crescut sau mentinut artificial. Astfel,…

- Potrivit unui comunicat al institutiei, remis joi AGERPRES, in cadrul analizei, autoritatea de concurenta a remarcat faptul ca pretul la care se aplica reducerea (pretul de referinta, care apare 'taiat'), afisat de comerciantii online, este mai mare decat nivelul prevazut de lege, pentru aproximativ…

- Consiliul Concurentei sustine ca firmele de comert online nu respecta legislatia in campaniile de reduceri, autoritatea constantand in cadrul unei analize sectoriale privind comertul electronic ca in cazul a aproximativ 29% din produsele monitorizate de Black Friday 2017, pretul taiat a fost mai…

- Comerciantii online nu respecta legislatia, de Black Friday si in cadrul campaniilor de reduceri, preturile de referinta fiind in multe cazuri mai mari decat prevede legea, a constatat Consiliul Concurentei in urma unei anchete sectoriale privind comertul electronic.

- Comerciantii online nu respecta legislatia, de Black Friday si in cadrul campaniilor de reduceri, preturile de referinta fiind in multe cazuri mai mari decat prevede legea, a constatat Consiliul Concurentei in urma unei anchete sectoriale privind comertul electronic, scrie Mediafax. Autoritatea de…

- In cadrul analizei, autoritatea de concurenta a remarcat faptul ca pretul la care se aplica reducerea (pretul de referinta, care apare ’taiat’), afisat de comerciantii online, este mai mare decat nivelul prevazut de lege, pentru aproximativ 80% din produsele monitorizate, a informat joi Consiliul…

- Comerciantii online nu respecta legislatia in domeniu, in cadrul campaniilor de reduceri, a constatat Consiliul Concurenței in urma unei anchete sectoriale privind comertul electronic. Intr-un comunicat de presa, autoritatea de concurenta a aratat ca pretul la care se aplica reducerea (pretul de referinta,…