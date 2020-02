Exemple de inconştienţi: beţi la volan şi fără permis auto Soferul este un tanar de 22 de ani, din Ciortesti, care avea o alcoolemie de 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. „In urma investigatiilor s-a constatat faptul ca, la data de 7 februarie, un tanar de 22 de ani, din comuna Ciortesti, ar fi condus un autoturism pe raza orasului Podu Iloaiei, fara a detine permis de conducere. De asemenea, conducatorul emana halena alcoolica, iar in urma testarii a rezultat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care conducea un autoturism fara sa aiba permis, in noaptea de sambata spre duminica, in Timisoara, s a ales cu trei dosare penale in interval de trei ore, intocmite de politistii timiseni, pentru conducere fara permis si pentru ca nu a oprit la semnalul rutieristilor.Purtatorul de cuvant…

- Un tanar a fost depistat astazi de polițiști conducand un autoturism pe drumurile publice, fara a poseda permis de conducere și cu o alcoolemie ridicata. Este vorba despre un barbat de 26 de ani, din orașul Turceni, care se afla in traffic pe DJ 674 Turceni, avand o concentratie de 0,91 mg/l alcool…

- Politistii din Sarasau au desfasurat aseara, intre orele 21.00 – 23.00, o actiune pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere si depistarea conducatorilor auto care, conducand sub influenta alcoolului, pun in pericol siguranta traficului rutier. Au fost oprite mai multe autoturisme conduse…

- Un tanar, de 17 ani, din comuna Balești, a fost depistat in urma cu doua zile in trafic in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tamașeștii de Jos, din comuna Balești, fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. S-a intocmit un dosar penal pentru savarsirea infractiunii…

- Conducatorul auto a avut o alcoolemie de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat. „La data de 14 decembrie a.c., în jurul orei 00.40, politistii Biroului Rutier Dej, au depistat un barbat de 27 de ani, din municipiul Dej, în timp ce conducea un autoturism pe strada Crângului…

- Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat marți, 19 noiembrie, un barbat in varsta de 42 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea un autovehicul pe raza DN1C, prin comuna Bonțida, fara a deține permis deconducere pentru nicio categorie de vehicule. In baza probatoriului administrat,…

- Un barbat, de 47 de ani, din comuna Balteni, Gorj, a fost depisat marți in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații, avand o concentrație de 1,23 mg/l alcool pur in aerul expirat. Șoferul a fost condus de polițiști la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sange, in vederea stabilirii…