- La data de 23 august, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare-Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, au intocmit un dosar penal, in cadrul caruia se efectueaza cercetari fața de trei persoane, banuite de savarșirea infracțiunii de delapidare. In urma verificarilor…

- Un roman din Germania care ar fi sustras tigari in valoare de 2,5 milioane de euro de la o retea de contrabandisti coordonati din Rusia a fost rapit si torturat pentru a spune unde a ascuns marfa, relateaza tabloidul Bild.

- FBI a dat de urma celor 47 de romani pe care-i cauta de 8 ani, dupa ce aceștia s-au filmat și s-au laudat pe rețelele de socializare cu banii, relateaza Digi 24.Romanii sunt acuzați ca au furat banii prin frauda informatica și clonare de carduri. Ei sunt toți din satul Burila Mica, cmuna Gogoșu, Mehedinți.…

- Primarul din Corbeanca a fost trimis in judecata, de DNA, fiind acuzat ca ar fi luat mita peste 3,5 milioane euro pentru a rezolva favorabil cereri de restituire a unor terenuri din Corbeanca.Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a primarului comunei Corbeanca,…

- Procurorii DNA fac, miercuri, percheziții la Inspectoratul General de Aviație din cadrul Ministerului de Interne, intr-un dosar de abuz in serviciu in legatura cu atribuirea de contracte pentru reparația unor aeronave.

- Procurorii DIICOT au retinut mai multe persoane intr-un dosar de inșelaciune cu criptomonede in urma unor percheziții domiciliare facute in județele Prahova, Olt, Ilfov și in municipiul București. Au efectuat marți 11 percheziții domiciliare, in județele Prahova, Olt și Ilfov și in municipiul București,…

- Procurorii sud-coreeni au anunțat luni au pus luni sub acuzare un fost director executiv al Samsung Electronics, suspectat ca a furat tehnologia companiei pentru a construi o fabrica de cipuri in China, relateaza agenția Reuters. Un fost director de la Samsung Electronics este acuzat ca a furat planuri…

- Procurorii DNA au descins, joi, la trei adrese din județul Caraș-Severin, intr-un dosar de fraudare a fondurilor europene in care doi membri ai clanului Carpaci sunt acuzați de un „tun” de doua milioane de euro.