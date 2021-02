Stiri pe aceeasi tema

- Stelian Ogica a avut parte de un tratament special la Curtea de Apel București, unde magistrații carora le-a solicitat sa analizeze probele noi din celebru dosar cu Loteria Romana au susținut ca n-au chef sa-și bata capul cu asemenea „ciorbe reincalzite”.

- Curtea de Apel București s-a pronunțat, in cursul saptamanii trecute, in cazul apelurilor formulate de milionarul prahovean Mihai Tufan și Parchetul de pe langa Tribunalul București fața de sentința pronunțata in luna octombrie de Tribunalul București, intr-un dosar de tentativa la omor. Omul…

- Adrian-Gabriel Ilie, medic primar ORL la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, le cerea pacienților mita in valoare de 500 de euro pentru o operație la nas. Este vorba de o procedura denumita in termeni tehnici drept „rinoplastie corectoare”. Banii ar fi ajuns…

- Comisarul Danut Dobre, fost sef al Serviciului Politiei Rutiere Teleorman, a fost condamnat definitiv la 3 ani, 6 luni si 20 zile inchisoare cu executare pentru luare de mita si trafic de influenta, anunța agerpres. Dobre a fost acuzat ca a cerut bani, produse alimentare si bauturi alcoolice de la mai…

- Pedeapsa aplicata lui Dobre este mai mica fata de cea primita la instanta de fond - Curtea de Apel Bucuresti - de 5 ani inchisoare.Judecatorii au confiscat sumele de bani primite ca mita de comisarul de politie, respectiv 540 lei si 600 de euro.In acelasi dosar, judecatorii de la Instanta suprema l-au…

- Judecatoarea Mariana Ghena poate deveni primul membru CSM și din cate cunoaștem noi primul judecator de la Inalta Curte, daca nu cumva din țara, care sa fie obligat sa plateasca din buzunarul propriu daunele acordate uneia dintre victimele sale. Statul roman, prin Ministerul Finanțelor, este obligat…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv, miercuri, incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Claudiu Florica si a fostului jucator de tenis Dinu Pescariu, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor in dosarul Microsoft, deoarece faptele de care erau acuzati s-au prescris, relateaza…