- „Nu exista risc de holera pe litoralul romanesc! In ciuda zvonurilor si informatiilor nefondate care s-au perpetuat in ultimele zile in randul turistilor si in mass-media, INSP – Institutul National de Sanatate Publica, care monitorizeaza atent calitatea apei in perioada estivala, a anuntat ca nu exista…

- „Am ajuns la finalul primei zile de lucru, in calitate de ministru al economiei, antreprenoriatului si turismului. La primele ore ale diminetii m-am intalnit cu colegul meu, Florin Spataru, pentru o trecere in revista a proiectelor gestionate pana acum, dar si pentru semnarea protocoalelor de predare…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea, a anuntat, joi seara, dupa prima sedinta a noului Executiv, primele masuri ce vor fi luate de Guvern pentru a scadea inflatia, dar si pentru a echilibra balanta comerciala prin a produce cat mai multe materiale de constructii in Romania.

- Comisia Europeana (CE) a anuntat luni ca a decis sa nu prelungeasca masurile de sprijin pentru energie, introduse anul trecut, destinate sa contracareze impactul preturilor crescute, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a dus la explozia preturilor la petrol si gaze, transmite Reuters. Masurile…

- Dupa o pierdere de 1,1 milioane de lei in anul 2021, compania ieseana Gemini CAD Systems, fondata de Traian Luca, a trecut din nou pe profit anul trecut, dar la afaceri in 2022 mai mici cu aproximativ 15- comparativ cu exercitiul financiar precedent, conform datelor din situatia financiara depusa la…

- Comisia Europeana a deschis o investigație privind ajutorul de stat acordat de guvernul Orban companiei Blue Air in anul 2020, pentru a vedea daca acesta respecta normele UE, potrivit unui comunicat al executivului european. In aceasta etapa, Comisia este preocupata de faptul ca planul de restructurare…

- Compania aeriana romana Blue Air se confrunta cu dificultati financiare din 2019 si, incepand din martie 2020, la fel ca alte intreprinderi active in sectorul aviatiei, a fost grav afectata de pandemia de coronavirus. Din noiembrie 2022, Blue Air a incetat sa functioneze, deoarece autoritatile romane…