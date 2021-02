Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, printr-o hotarare, acordarea de catre Romania a unui ajutor umanitar extern de urgenta, cu titlu gratuit, pentru Republica Croatia, in urma cutremurului care a avut loc, in decembrie, in apropiere de Zagreb. Potrivit proiectului de hotarare,…

- Ordonanta care prevede masuri fiscal-bugetare pentru anul 2021, adoptata in ultima sedinta de Guvern, a fost publicata, joi seara, in Monitorul Oficial. Printre altele, actul normativ plafoneaza salariile, indemnizatiile si sporurile angajatilor din sectorul bugetar la nivelul din decembrie 2020.…

- Mana de ajutor intinsa de autoritațile romane sinistraților din Croația. Romania a trimis 8 camioane cu provizii esențiale pentru țara grav afectata de un cutremur puternic. Ajutoarele au fost trimise de Guvern ca urmare a activarii Mecanismului European de Protecție Civila.

- Proiectele de pe agenda primei sedinte oficiale a noului executiv Premierul Florin Cîțu. Foto: gov.ro. Guvernul are programata astazi prima ședința oficiala de lucru. Executivul vrea sa adopte doua scheme de ajutor de stat: una pentru marile companii, care au avut pierderi…

- Executivul are pe ordinea de zi a sedintei de joi, care va incepe la ora 10.00, un proiect de hotarare pentru reorganizarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti. Un al proiect de act normativ prevede infiintarea, organizarea si functionarea Muzeului Ororilor Comunismului…

- Executivul a aprobat Ordonanța de Urgența pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, care reglementeaza posibilitatea furnizarii serviciilor medicale la distanța, prin telemedicina, de catre toți profesioniștii din domeniul sanatații. “Criza sanitara fara precedent…

