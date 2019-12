Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul iși va asuma legea bugetului in fața Parlamentului, premierul Ludovic Orban avansand și o data la care ar urma sa aiba loc și anume 23 decembrie. Proiectia bugetara pentru anul 2020 este construita pe un produs intern brut de 1.123 miliarde lei, o tinta de crestere economica de 4,1%, o rata…

- Guvernul PNL iși va asuma raspunderea și pe Legea Bugetului, acesta fiind cel de-al patrulea proiect pe care Executivul lui Ludovic Orban urmeaza sa iși angajeze raspunderea in fața Parlamentului. Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca ședința in care Guvernul iși va asuma raspunderea pe proiectul…

- Eugen Teodorovici a declarat ca, in cazul in care Guvernul iși va asuma raspunderea pe Legea bugetului de stat pe anul 2020, atunci PSD va sesiza CCR. Ministrul de Finanțe a adaugat ca partidul nu se teme sa depuna o moțiune de cenzura, daca Executivul are o astfel de acțiune, conform Mediafax. „Categoric,…

- Camera Deputaților și Senatul se reunesc, joi, în plen de reunit, începând cu ora 12.00 în trei ședințe succesive, pentru cele trei proiecte pentru care Guvernul și-a asumat raspunderea - modificarea legilor Justiției, abrogarea OUG 51 și legea plafoanelor bugetare. Conform…

- Guvernul a trimis astazi Parlamentului cele trei proiecte pe care vrea sa iși angajeze raspunderea, iar Parlamentul urmeaza sa anunțe calendarul pentru aceasta procedura. Informația vine chiar de la șeful cancelariei premierului care a susținut azi o conferința de presa. Guvernul dorește sa iși angajeze…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, la finalul ședinței PNL de la Palatul Parlamentului, ca Executivul Orban iși va asuma raspunderea pe modificarea OUG 114, cunoscuta sub numele de – Ordonanța Lacomiei. Premierul a susținut ca printre modificari la acesta OUG se numara abrogarea „prevederilor…

- Guvernul a adoptat, joi, rectificarea bugetara pentru anul 2019. Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca a fost suplimentat bugetul pentru decontarea concediilor medicale cu 1,2 miliarde de lei. Totodata, Executivul a acordat 1,8 miliarde de lei pentru plata facturilor aferente PNDL. „Am mai…

- Guvernul se va prezenta in Parlament dupa moțiunea de cenzura a opoziției. Decizia a fost luata in Comitetul Executiv National al PSD. Liderii PSD au decis sa nu restructureze Guvernul, ci doar sa desemneze ministri de la PSD pentru posturile ramase vacante dupa plecare ALDE de la guvernare. Astfel,…