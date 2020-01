Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de turisti s-au grabit sa paraseasca orasele populare de pe litoralul Australiei miercuri, fugind din calea focului ce se raspandeste cu repeziciune, in timp ce nave militare si elicopterele au planificate misiuni de salvare a altor mii de persoane captive ale flacarilor, transmite joi…

- Devastatoarele incendii de vegetatie ce au cuprins coasta de sud-est a Australiei continua, autoritatile confirmand miercuri ca sinistrul a mai facut o victima, in timp ce inca o persoana a fost data disparuta, iar autoritatile se tem ca nu va mai fi gasita in viata, transmite Reuters. Numeroase vase…

- Doua persoane, tata și fiu, au fost gasite decedate iar alte cinci persoane sunt date disparute dupa ce incendiile de vegetatie din sud-estul Australiei s-au intensificat marti, au declarat autoritatile, citate de agentia...

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a fost internat la un spital militar, in urma unui accident domestic, o cazatura fara urmari grave, scrie presa braziliana, relateaza AFP, citata de NEWS.ro.Liderul de extrema dreapta ”a cazut in (resedinta oficiala a sefului statului) Palatul Alvorada. El a…

- Un pompier voluntar, in varsta de 19 ani, este acuzat ca ar fi provocat in mod intenționat șapte incendii de vegetație in sud-estul Australiei, informeaza The Guardian, citat de Hotnews.Tanarul a fost arestat marți, la scurt timp dupa ce a provocat un incendiu in apropierea raului Bega din provincia…

- Incendiile care devasteaza de cateva zile coasta de est a Australiei au alimentat un nor de ceața toxica, care a invaluit orașul Sydney, anunța AFP. Nivelurile de poluare au atins cote "periculoase" la Sydney, iar potrivit datelor oficiale, cele mai ridicate concentratii de particule fine PM 2,5 au…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni returnarea de catre Rusia a trei nave militare ucrainene, gest care "contribuie la intarirea increderii" intre Moscova si Kiev, odata cu apropierea summitului asupra Ucrainei ce se va desfasura in 9 decembrie la Paris, a anuntat Presedintia franceza,…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a avertizat pe presedintele francez Emmanuel Macron ca nu va exista o amanare a Brexitului prevazut pentru 31 octombrie, subliniind ca este "ultima sansa" pentru obtinerea unui acord, a informat duminica un purtator de cuvant din Downing Street, transmite AFP.…