- Executivul a aprobat, joi, privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in valoare de 50 milioane lei care vor intra in bugetul Metrorex, pentru…

- Hotarare de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei.Hotarare de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,…

- Executivul a adoptat, joi, hotararea privind suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii pentru Institutul National al Magistraturii pe anul 2023 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata indemnizatiilor auditorilor…

- Executivul a aprobat luni alocarea de la Fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului a sumei de 930 milioane lei pentru continuarea finantarii unor proiecte europene sau investitii in infrastructura, dar si pentru activitati sportive. Este vorba de 500 de milioane de lei din fondul de rezerva,…

- Executivul a adoptat, luni la propunerea Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, o hotarare pentru alocarea sumei de 500 de milioane lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe acest an, pentru continuitatea derularii unor programe…

- Executivul a adoptat, luni, o hotarare de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Actul normativ suplimenteaza bugetul…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul a decis, in sedinta de astazi, alocarea sumei de 500 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru continuitatea derularii unor programe…

- Guvernul a aprobat, vineri, alocarea a 110 milioane lei pentru decontarea cheltuielilor din lunile mai si iunie privind cazarea si hrana refugiatilor ucraineni, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. „Guvernul a alocat astazi suma de 110 milioane lei pentru decontarea cheltuielilor…